La "sionisation" du Maroc franchit un nouveau palier

Le journaliste palestinien Nizam Al-Mahdawi a mis en garde contre le fait que la normalisation du régime marocain avec l’entité sioniste et son implication ont atteint des niveaux "extrêmement graves", soulignant que la « sionisation » des institutions de l'État marocain se s’est intensifiée, avec le projet visant à accorder la nationalité marocaine à des officiers sionistes dont les mains sont tachées du sang des martyrs palestiniens, transformant ainsi la normalisation en dépendance, illustrée par la participation de 5000 soldats marocains à la guerre d'extermination à Gaza.

Malgré les critiques populaires croissantes et les manifestations continues appelant à l’arrêt de la normalisation au Maroc, Al-Mahdawi affirme dans un post sur les réseaux sociaux que des éléments inquiétants émergent concernant la relation du royaume avec l'entité sioniste. Alors que "le régime marocain poursuit un processus de sionisation dangereux de toutes les institutions de l'État, y compris les universités, l'économie et les industries militaires", il est également question de la nationalité marocaine accordée à des soldats sionistes, prétendument d'origine marocaine.

Il considère cela comme un "danger majeur" pour la société marocaine et les pays voisins, car il serait facile pour ces sionistes d’accéder à des postes élevés dans le pays, voire d'infiltrer des pays voisins en tant que citoyens marocains.

Al-Mahdawi souligne que ce que les avertissements des marocains et ceux qui rejettent la normalisation se réalisent, après l’adoption par les autorités marocaines d’une loi permettant aux Juifs marocains de récupérer leurs biens, entraînant plusieurs décisions de justice marocaines ordonnant l'expulsion de Marocains de leurs maisons et terres agricoles sous prétexte de "les restituer à leurs propriétaires juifs". Cela montre, selon lui, que nous ne faisons pas face à une normalisation ordinaire, mais à une dépendance qui dépasse la simple alliance.

Il affirme que le roi Mohammed VI "était et reste prêt à payer n'importe quel prix" pour obtenir la reconnaissance de Trump, Netanyahu et d'autres sur la prétendue appartenance du Sahara occidental.

Dans ce contexte, Al-Mahdawi considère que la permission donnée par le Maroc pour établir une base sioniste dans la région, après avoir obtenu cette reconnaissance, constitue un "provocation explicite" envers les pays voisins et une "menace pour leur sécurité nationale".

Il ajoute que le véritable danger ne réside pas seulement pour les Marocains souffrant de pauvreté et opposés à la normalisation, mais qu’un Maroc sioniste est une menace majeure pour l’ensemble des pays d’Afrique du Nord.

Selon lui, la dépendance à l'entité sioniste se manifeste par la participation de 5000 soldats marocains à l'agression en cours à Gaza, ainsi que par l'exportation d'armes vers cette entité et le versement d'environ un milliard de dollars par Mohammed VI à l'entité sioniste dans sa guerre d'extermination à Gaza, en contrepartie de l'achat d'un satellite espion.

Le journaliste rappelle qu'au moment ou l’Espagne a refusé d'accueillir un navire de la marine de l'occupation sioniste, le Maroc a, quant à lui, permis aux navires de guerre sionistes de se ravitailler en carburant et en nourriture lors de leurs voyages des États-Unis vers les territoires palestiniens occupés. En conclusion, Al-Mahdawi déclare que le Maroc "est devenu un État non seulement normalisateur et allié, mais également une entité sioniste dans tous les domaines : culturel, artistique, militaire, commercial et éducatif".