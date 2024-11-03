عملية كبرى لتوزيع السكنات بمختلف الصيغ

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، صبيحة اليوم، من ولاية عين الدفلى، بدء عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر الوطن.

وتأتي عمليات توزيع السكنات المقررة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى المخلدة لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة.

وتشمل العملية 102163 وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر مختلف ولايات الوطن.

للإشارة، يؤدي الوزير زيارة عمل وتفقد، اليوم الأحد، لولاية عين الدفلى، حيث أعلن عن انطلاق العملية.

وكشف بلعريبي أن ولاية عين الدفلى، استفادت من 1587 مسكن من مختلف الصيغ، سيتم توزيعها، منها "712 إعانة مالية للبناء الريفي، 620 سكن بيع بالإيجار (عدل)، 215 سكن عمومي إيجاري و40 سكنا ترقويا مدعما".

كما كشف الوزير عن توزيع أزيد من مليون و700 ألف وحدة سكنية، منذ سنة 2020، قائلا إنها "سابقة في تاريخ الجزائر".