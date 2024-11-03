رئيس المجلس الشعبي الوطني يرد على منتقديه

رد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، على أطراف معينة، لم يسمها، تقول إنه لا يحب حزب الأفالان.

وصرح "حب الأفالان من حب الوطن.. والذي لا يحب حزب جبهة التحرير الوطني عاق لوالديه".

وأضاف بوغالي، في كلمته بمناسبة يوم دراسي حول قانون المالية 2025، نظم، اليوم الأحد، من طرف الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني: "جبهة التحرير الوطني أمانة الأبطال والمجاهدين في عنقنا".

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني أيضا: "إن كان لمناضلي الحزب بطاقات فنحن لدينا عقيدة"، مشيرا إلى أن "الأفالان ليس مجرد حزب، وهو لا يرتبط بمناضلي الحزب فقط، بل بكل الشعب".

وفي سياق حديثه، أضاف بوغالي أن "الأفالان ليس عنوانا للتشويش والفوضى، كما أن الجزائر الجديدة ليست شعارات بل عمل". ودعا إلى ضرورة أن يلعب الحزب دور الريادة داخل المجلس الشعبي الوطني".