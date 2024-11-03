ندوة صحفية لبيتكوفيتش ومنسول

يعقد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، ندوة صحفية، يوم الخميس المقبل، بقاعة المؤتمرات، محمد صلاح، لملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة، للحديث عن كل ما يخص المعسكر المقبل للمنتخب الأول (11- 19 نوفمبر الجاري).

وسيكشف بيتكوفيتش، خلال هذه الندوة (الساعة 11)، عن القائمة النهائية للاعبين المعنيين بالمشاركة في المعسكر المقبل، والمدعوين لخوض آخر مواجهتين لـ"الخضر" في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025، أمام كل من غينيا الاستوائية بعاصمة هذا البلد، مالابو، يوم 14 نوفمبر الجاري، (الساعة 14:00)، وليبيريا، المقررة بملعب حسين آيت أحمد بتيزي وزو، يوم 17 من هذا الشهر (الساعة 17:00).

وقبل ندوة بيتكوفيتش بـ24 ساعة، ستحتضن قاعة المؤتمرات، محمد صلاح، بملعب نيلسون مانديلا، دائما، ندوة صحفية للمدير الفني الوطني، عامر منسول، سيستعرض من خلالها أهم نشاطات المديرية الفنية الوطنية، خلال الأشهر الماضية، ومنها تحضيرات المنتخبات الشبانية لمختلف الاستحقاقات المقبلة، وتقييم مختلف التربصات الخاصة بتكوين الإطارات الفنية وإجازات المدربين.