محرز يعترف: "أنا لست اللاعب الذي جاء من مانشستر سيتي"

اعترف النجم الجزائري، رياض محرز، بأن ما يقدمه مع فريقه الحالي، الأهلي السعودي، مختلف تماما عما كان يقدمه بألوان فريقه السابق، مانشستر سيتي، وهذا لظروف وعوامل معينة.

وقال محرز، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يسبق مباراة فريقه أمام نادي الشرطة العراقي، في رابطة أبطال آسيا، ردا عن سؤال بخصوص مستواه الحالي المتراجع، خاصة في الموسم الحالي: "أنا مدرك بأني لست اللاعب الذي جاء من مانشستر سيتي، ولكن أنا هنا لأعطي الإضافة".

وأضاف النجم الجزائري: "أنا لست اللاعب الذي يستطيع مراوغة 6 لاعبين، ودائما في كل مكان يتم الحديث عن ذلك".

وبرر قائد "الخضر" هذا التراجع والتباين في المستوى، وتابع: "عند التحاقي بالنادي وجدت ظروفا مختلفة وبيئة مغايرة".

واعتبر محرز أن سوء الأداء والنتائج التي رافقت أيضا الأهلي السعودي هذا الموسم، كان آخرها الخسارة في "داربي" جدة، أمام الاتحاد، تعود إلى ما وصفه بغياب التوازن في الفريق، والنقائص الموجودة في عدد من المراكز، وهو ما كان أكد عليه مدربه.

وفي هذا الشأن، قال محرز: "أنا أتفق مع المدرب بأن لدينا فريقا غير متزن، وقد لا نملك اللاعبين المناسبين في كل مركز، والبعض غير معتاد للعب بشكل مستمر، عندما تكون المنظومة متكاملة سأتمكن من تقديم أداء أفضل".

وأكد صاحب القميص رقم 7 على تطلعه وفريقه لتعويض ما فاتهم في البطولة السعودية، من خلال منافسة رابطة الأبطال الآسياوية، قائلا: "في بطولة آسيا ربما البداية الجيدة منحتنا الاستمرارية، على عكس البطولة المحلية، هنالك بعض المباريات في البطولة كنا نستحق الفوز فيها، ولكننا خسرنا، وهذا الأمر يفقدك الثقة".