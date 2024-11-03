توقيع محضر اتفاق بين الجزائر والهند في المجال العسكري

وقّع الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم الأحد، مع نظيره الفريق أول أنيل شوهان، رئيس أركان دفاع جمهورية الهند، على محضر اتفاق في المجال العسكري، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وعبّر الفريق أول السعيد شنڤريحة، خلال اللقاء، الذي جمعه برئيس أركان دفاع جمهورية الهند، الفريق أول أنيل شوهان، الذي يؤدي زيارة عمل إلى الجزائر، على رأس وفد عسكري رفيع المستوى، عن: "امتنانه لتلبية الدعوة لحضور مراسم الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ70 لاندلاع ثورة نوفمبر".

كما أكد الفريق أول شنڤريحة، أن "الزيارة الرسمية الأخيرة التي قامت بها رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر، أكبر دليل على الإرادة القوية لقيادتي البلدين، لإعطاء نفس جديد للعلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك".