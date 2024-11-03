العاصمة: توزيع 14 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ

شرعت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأحد، في عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ، على مستحقيها، وذلك في إطار البرنامج الخاص بإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، حسب ما كشف عنه بيان لمصالح ولاية الجزائر.

وكشف والي العاصمة، محمد عبد النور رابحي، اليوم الأحد، أن مصالحه "وضعت برنامجا خاصا لتسليم 14 ألف وحدة بمختلف الصيغ السكنية"، مؤكدا أن "مجهودات الدولة متواصلة لاستكمال كافة المشاريع السكنية قيد الإنجاز، وإطلاق مشاريع أخرى جديدة، بغية الوصول إلى تلبية كل الطلبات المسجلة".

وقد أشرف الوالي رابحي على انطلاق العملية، بمقر ولاية الجزائر، بحضور إطارات الولاية، وزارة السكن والعمران والمدينة، وممثلي مختلف الهيئات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.

للتذكير، فإن هذه الحصة تأتي في إطار برنامج وطني لتوزيع السكنات، أعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة، صبيحة اليوم الأحد، والذي يشمل توزيع 102163 وحدة سكنية عبر مختلف ولايات الوطن.