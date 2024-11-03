عدل 3: هذا موعد دفع الشطر الأول

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، عن موعد استدعاء المسجلين المقبولين ضمن البرنامج السكني "عدل " 3".

وجاء ذلك خلال زيارة عمل قادت الوزير إلى ولاية عين الدفلى، أعطى من خلالها إشارة انطلاق عملية توزيع ما زيد عن 102 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ، عبر مختلف ولايات الوطن.

وقال بلعريبي، إنه سيتم استدعاء المكتتبين المقبولين لدفع الشطر الأول من قيمة السكن قبل نهاية سنة 2024.

وأوضح الوزير أن "سكنات عدل 3" ستكون بنمط عمراني جديد. وذكّر الوزير أنه تم إحصاء أكثر من 1.4 مليون مسجل عبر المنصة الرقمية لـ "عدل 3"، فيما تم قبول 1 مليون و24 ألف و342 مسجلا مؤقتا، بعد القيام بالتحقيقات اللازمة على مستوى البطاقية الوطنية للسكن، لتستمر العملية إلى غاية انتهاء التحقيقات.