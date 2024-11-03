حركة واسعة في قطاع الفلاحة

أشرف يوسف شرفة، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، على تنصيب إطارات من القطاع على المستوى المركزي والمحلي، وهذا في إطار الحركة التي تم إجراؤها في هذا الشأن، فقد مست 62 إطارا بين مديريات المصالح الفلاحية والغابات والإدارة المركزية.

وأوضح بيان وزارة الفلاحة أن "هذه الحركة شملت 11 إطارا على مستوى الإدارة المركزية (مديرون، مفتشون ومديرون فرعيون) و51 إطارا على المستوى اللامركزي، منهم 30 مديرا ولائيا للمصالح الفلاحية و21 محافظا للغابات".

وأضاف البيان، أنه خلال مراسم التنصيب، أكد الوزير أن "الهدف من هذه الحركة هو النهوض بقطاع الفلاحة والتنمية الريفية وتحقيق الأهداف المسطرة من طرف السلطات العمومية، لاسيما ما تعلق بتنمية الزراعات الاستراتيجية".

ودعا الوزير كافة الإطارات إلى التجنيد الميداني ومرافقة المنتجين واعتماد العمل الاستباقي، كمقاربة جديدة لرفع الإنتاج من أجل المساهمة في تنويع الاقتصاد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.