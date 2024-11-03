هذه أسعار المنتجات الفلاحية اليوم

كشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الأحد، عن الأسعار المرجعية للخضر والفواكه واللحوم ذات الاستهلاك الواسع في الأسواق الوطنية.

وحسب ما أفاد به بيان الوزارة، فقد تضمنت القائمة أسعار الخضر والفواكه الطازجة، وكذا المنتجات ذات الأصل الحيواني، كما جاءت في الأسواق لأدنى وأعلى سعر، وكذا معدل الأسعار.

وقد بلغ معدل سعر البطاطا في الأسواق 93 دج للكيلوغرام الواحد، والطماطم 165 دج، والبصل الجاف 50 دج. وبلغ معدل سعر الثوم الجاف 435 دج، والجزر 91 دج، واللفت 99 دج، والفلفل الأخضر 128 دج، والفلفل الحار 147 دج، والكوسة 138 دج، والفاصولياء الخضراء 183 دج، والخس 116 دج.

أما بالنسبة للفواكه، فقد بلغ معدل سعر التفاح المحلي 345 دج، والتمر 506 دج، والإجاص 410 دج، والعنب 198 دج، والرمان 134 دج، والموز 393 دج.

فيما بلغ معدل سعر لحم البقر المحلي 1771 دج للكيلوغرام الواحد، والدجاج 427 دج، والبيض 18 دج للبيضة الواحدة. أما معدل سعر حليب البقر فبلغ 95 دج للتر الواحد.