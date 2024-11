Les prix des produits agricoles pour ce dimanche

Le ministère de l'agriculture et du développement rural a révélé dimanche les prix de référence des légumes, des fruits et de la viande de large consommation sur les marchés nationaux.

Selon le communiqué du ministère, la liste comprend les prix des légumes et des fruits frais, ainsi que des produits d'origine animale, les prix les plus bas et les plus élevés, ainsi que les prix moyens.

Les prix moyens relevés pour les légumes sont les suivants : pommes de terre à 93 DA/kg, tomates à 165 DA, oignons secs à 50 DA, ail sec à 435 DA, carottes à 91 DA, navets à 99 DA, poivrons verts à 128 DA, piments à 147 DA, courgettes à 138 DA, haricots verts à 183 DA, et laitue à 116 DA.

Pour les fruits, le prix moyen des pommes locales est de 345 DA, des dattes 506 DA, des poires 410 DA, du raisin 198 DA, des grenades 134 DA, et des bananes 393 DA.

En ce qui concerne les produits d'origine animale, le prix moyen de la viande du bœuf local est de 1771 DA/kg, du poulet à 427 DA/kg, et des œufs à 18 DA par unité. Quant au lait de vache, il est à 95 DA le litre.