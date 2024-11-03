الناتج الفلاحي الخام للجزائر تجاوز 35 مليار دولار

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، يوسف شرفة، اليوم الأحد، أن الناتج المحلي الخام لقطاع الفلاحة، للجزائر، خلال سنة (2023 -2024) فاق 35 مليار دولار، بما يمثل نسبة 18 بالمائة.

وأكد الوزير، خلال مراسم تنصيب 62 إطارا على مستوى الإدارة المركزية وعلى المستوى المحلي، في إطار حركة واسعة في المناصب الإدارية للقطاع، بالجزائر العاصمة، أن النهوض بالقطاع يعتمد "بشكل كبير على العمل على المستوى المحلي مع المنتجين"، منوها "بالمخططات التي اعتمدها القطاع في الزراعات الاستراتيجية".

وفي هذا الخصوص، تطرق شرفة إلى استصلاح الأراضي عن طريق السقي لبلوغ هدف مليون و300 هكتار مسقية في الجنوب والتي ستخصص للحبوب والزراعات الاستراتيجية.

وبخصوص حملة الحرث والبذر، أكد "التزام القطاع بإنجاح العملية، لاسيما ما يتعلق بالحبوب الجافة وأيضا وضع مخطط لإنتاج البطاطا الموسمية وغير الموسمية وكذا النباتات الزيتية".