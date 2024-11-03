"حزب الله" يكشف عن منشأة "عماد 5" (فيديو)

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 5"، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان "لن نترك الساح..لن نسقط السلاح".

ويظهر مقطع الفيديو نفقا عملاقا مجهزا براجمات صواريخ من العيار الثقيل، التي يتم سحبها من تحت الأرض.

حزب الله ينشر:

بالفيديو | لن نترك الساح ... لن نُسقِط السلاح pic.twitter.com/Sv2B0qiSQm — Arab-Military (@ashrafnsier) November 3, 2024

واقتبس الإعلام الحربي كلمات أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصر الله التي قال فيها: "نحن هنا لا يمكن أن نضعف، ولن نترك الساح ولن نسقط السلاح".