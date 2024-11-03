"حزب الله" يكشف عن منشأة "عماد 5" (فيديو)

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نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 5"، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان "لن نترك الساح..لن نسقط السلاح".
ويظهر مقطع الفيديو نفقا عملاقا مجهزا براجمات صواريخ من العيار الثقيل، التي يتم سحبها من تحت الأرض.
حزب الله ينشر:— Arab-Military (@ashrafnsier) November 3, 2024
بالفيديو | لن نترك الساح ... لن نُسقِط السلاح pic.twitter.com/Sv2B0qiSQm
واقتبس الإعلام الحربي كلمات أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصر الله التي قال فيها: "نحن هنا لا يمكن أن نضعف، ولن نترك الساح ولن نسقط السلاح".