آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

"حزب الله" يكشف عن منشأة "عماد 5" (فيديو)

3 نوفمبر 2024 ()

38serv

+ -

نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" مقطعا مصورا يظهر منشأة لإطلاق الصواريخ تحمل اسم "عماد 5"، وتبين القدرات الصاروخية للحزب تحت عنوان "لن نترك الساح..لن نسقط السلاح".

ويظهر مقطع الفيديو نفقا عملاقا مجهزا براجمات صواريخ من العيار الثقيل، التي يتم سحبها من تحت الأرض.

 

 

واقتبس الإعلام الحربي كلمات أمين عام "حزب الله" الراحل حسن نصر الله التي قال فيها: "نحن هنا لا يمكن أن نضعف، ولن نترك الساح ولن نسقط السلاح".

كلمات دلالية:
طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار غزيرة على 28 ولاية (تحديث)

    8395 قراءة
  • 3

    مركب الحجار يستعيد تسميته التاريخية

    7218 قراءة
  • 4

    "الثورة الجزائرية ستظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية"

    5210 قراءة
  • 5

    جديد النقل الجوي في الجزائر

    5118 قراءة