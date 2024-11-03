الجزائر توافق على تمديد تخفيضات جديدة لإنتاج النفط

وافقت الجزائر وسبع دول أعضاء في منظمة "أوبك +" على تمديد التعديلات الطوعية في الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024.

ووفق بيان لوزارة الطاقة، اليوم الأحد، فإن الدول التي وافقت على التمديد هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، وسبق لها أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أفريل ونوفمبر 2023.

كما جددت الدول الثمانية –يضيف البيان- "التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أفريل 2024".