آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

الجزائر توافق على تمديد تخفيضات جديدة لإنتاج النفط

3 نوفمبر 2024 ()
+ -

وافقت الجزائر وسبع دول أعضاء في منظمة "أوبك +" على تمديد التعديلات الطوعية في الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل في اليوم لمدة شهر واحد حتى نهاية ديسمبر 2024.

ووفق بيان لوزارة الطاقة، اليوم الأحد، فإن الدول التي وافقت على التمديد هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان، وسبق لها أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في أفريل ونوفمبر 2023.

كما جددت الدول الثمانية –يضيف البيان- "التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، بما في ذلك تعديلات الإنتاج الطوعية الإضافية التي تم الاتفاق على مراقبتها من قبل لجنة المراقبة الوزارية المشتركة JMMC، خلال اجتماعها الثالث والخمسين المنعقد في 3 أفريل 2024".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    أمطار غزيرة على 28 ولاية (تحديث)

    8395 قراءة
  • 3

    مركب الحجار يستعيد تسميته التاريخية

    7219 قراءة
  • 4

    "الثورة الجزائرية ستظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية"

    5212 قراءة
  • 5

    جديد النقل الجوي في الجزائر

    5118 قراءة