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مال و أعمال

الافتتاح الرسمي للمدرسة الوطنية للخزينة

3 نوفمبر 2024 ()
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أعلن وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الأحد بتيبازة، عن الافتتاح الرسمي للمدرسة الوطنية للخزينة العمومية، مؤكدا أن هذا الصرح سيكون على عاتقه تكوين إطارات الدولة في المجالين المالي والاقتصادي، وستساهم في دعم لاسيما مصالح الخزينة العمومية بنخبة من الإطارات، دون أن تحيد عن نهجها الذي يمزج بين البناء المعرفي والتدريب الميداني والإعداد السلوكي القويم الجامع بين مبادئ الإدارة الحديثة وثقافة الانتماء لمنظومة الدولة.

وأعتبر الوزير، خلال افتتاحه للمدرسة الوطنية للخزينة بحضور والي تيبازة، أبو بكر الصديق بوستة، الإعلان عن افتتاح هذه المدرسة لحظة فارقة في تاريخ وزارة المالية كونها تؤسس لعهد التحاق الجيل الجديد بمصاف إطارات الأمة، كما ستدعم المورد البشري الحالي لمصالح الخزينة العمومية في مجالات أكثر تخصصا استجابة لاحتياجات القطاع لا سيما تلك المتعلقة بالتوجه نحو الاقتصاد الرقمي الذي أصبح اليوم مطلبا ملحا أكثر من أي وقت مضى.

كما أكد لعزيز فايد أن المدرسة ستسمح للطلبة الذين سيلتحقون بها باكتساب مدارك معرفية عميقة وخبرات ميدانية من شأنها أن تصنع منهم كفاءات وطنية مستقبلية يحذوها الطموح والعزيمة لكسب رهانات العصرنة وتجسيد مبادئ الجزائر الجديدة التي نصبو إليها جميعا، والتي وضع معالمها السيد رئيس الجمهورية.

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