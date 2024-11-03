شبيبة القبائل تلتحق بكوكبة الصدارة

التحق فريق شبيبة القبائل بكوكبة صدارة ترتيب بطولة الرابطة الأولى المحترفة "موبيليس" لكرة القدم، عقب فوزه خارج الديار على حساب مضيفه اتحاد بسكرة (1-0)، فيما سقط أولمبي آقبو على ملعبه أمام ترجي مستغانم (1-2)، لحساب الجولة السابعة التي جرت يومي السبت والأحد.

وبملعب -العالية- ببسكرة، تمكن فريق شبيبة القبائل من العودة ظافرا بالنقاط الثلاث عندما هزم مضيفه الاتحاد المحلي بهدف وحيد وقعه السنغالي باباكار سار في الدقيقة (83).

هذا الفوز يسمح لـ"الكناري" بالالتحاق مؤقتا بصدارة الترتيب بـ12 نقطة، مناصفة مع الثلاثي: مولودية الجزائر، اتحاد الجزائر وشباب قسنطينة، فيما يتقهقر اتحاد بسكرة إلى الصف العاشر بـ 8 نقاط.

من جهته، ضيع فريق أولمبي آقبو فرصة الانفراد بالمركز الأول عندما سقط على ميدانه أمام الضيف ترجي مستغانم بثنائية لواحد، وقعها المهاجم شكيب عوجان، بعدما كان الأولمبي متقدما بهدف من اللاعب واسا 59.

وعلى ضوء هذه النتيجة، يتراجع أبناء "الصومام" إلى المركز الخامس بـ 11 نقطة إلى جانب مولودية وهران ووفاق سطيف، فيما يقفز "الحواتة" بفضل هذا الانتصار الهام إلى المرتبة الثامنة بعشر نقاط.

وكانت هذه الجولة قد افتتحت أمس السبت بإجراء أربعة لقاءات والتي عرفت تضييع فريق شباب قسنطينة فرصة الانفراد بريادة الترتيب بعدما انهزم (0-1) أمام مضيفه مولودية وهران، الذي كان من أكبر المستفيدين رفقة وفاق سطيف الفائز على الزائر جمعية الشلف (1-0).

وفي مباراة دون جمهور، تمكنت مولودية وهران من الظفر بالنقاط الثلاث بعدما ألحقت أول هزيمة بالضيف شباب قسنطينة (1-0)، وهو ما سمح لـ "الحمراوة" بالارتقاء إلى المرتبة الخامسة، رافعين رصيدهم إلى 11 نقطة، فيما يضيع شباب قسنطينة فرصة الانفراد بمركز الريادة مؤقتا، التي يتقاسمها مع مولودية الجزائر واتحاد الجزائر وشبيبة القبائل بـ 12 نقطة لكل فريق.

كما تمكن فريق وفاق سطيف من فرض منطقه على الضيف جمعية الشلف بهدف دون مقابل، وقعه المدافع عماد الدين بوبكر في الدقيقة (17)، وهو ما سمح لـ "النسر السطايفي" بالتقدم إلى المرتبة الخامسة بـ 11 نقطة، على عكس "الشلفاوة" الذين يبقون في منطقة السقوط ضمن المركز ما قبل الأخير بخمس نقاط فقط.

من جانب آخر، تمكن اتحاد خنشلة من العودة إلى سكة الانتصارات بعد ثلاث جولات "عجاف"، بعد تغلبه على الضيف نجم مقرة بهدف نظيف أمضاه اللاعب بومشرة (د 33)، مما يسمح للاتحاد بالتقدم إلى المرتبة التاسعة بـ 9 نقاط، في الوقت الذي "تتقوقع" فيه تشكيلة نجم مقرة في الصف الـ 14 بست نقاط.

من جهته، ضيع فريق مولودية البيض فرصة الابتعاد أكثر عن منطقة الخطر، عندما اكتفى بتعادل بطعم الخسارة على أرضه أمام نادي بارادو بهدف لمثله وهي النتيجة التي لا تخدم الضيوف أيضا، بالنظر للوضع الصعب الذي يتواجدون فيه.

ويحتل "فرسان الهضاب" المركز الـ 11 مؤقتا رفقة شبيبة الساورة برصيد 7 نقاط لهما، بينما يبقى "الباك" تحت قيادة المدرب الجديد بلال دزيري يعاني في المركز 13رفقة نجم مقرة ب 6 نقاط فقط.

بالمقابل، تم تأجيل مقابلتي شباب بلوزداد - شبيبة الساورة، و"الداربي" العاصمي بين اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر إلى تاريخ لاحق.

النتائج الجزئية والترتيب:

السبت 2 نوفمبر:

مولودية البيض - نادي بارادو 1 - 1

اتحاد خنشلة - نجم مقرة 1 - 0

مولودية وهران - شباب قسنطينة 1 - 0

وفاق سطيف - جمعية أولمبي الشلف 1 - 0

الأحد 3 نوفمبر:

اتحاد بسكرة - شبيبة القبائل 0 - 1

أولمبي آقبو - ترجي مستغانم 1 - 2

مباريات مؤجلة:

شباب بلوزداد - شبيبة الساورة

اتحاد الجزائر - مولودية الجزائر

الترتيب:

الفرق نقاط لعب

1- مولودية الجزائر 12 6

- اتحاد الجزائر 12 6

- شباب قسنطينة 12 7

- شبيبة القبائل 12 7

5- أولمبيك آقبو 11 7

- وفاق سطيف 11 7

- مولودية وهران 11 7

8- ترجي مستغانم 10 7

9- اتحاد خنشلة 9 7

10- اتحاد بسكرة 8 7

11- شبيبة الساورة 7 6

- مولودية البيض 7 7

13- نجم مقرة 6 7

- نادي بارادو 6 7

15- جمعية الشلف 5 7

16- شباب بلوزداد 4 6