غليزان: توزيع 1110 وحدة سكنية من مختلف الصيغ

في إطار إحياء ذكرى سبعينية الثورة التحريرية المجيدة، أشرف صبيحة اليوم الأحد، والي غليزان، وبحضور مختلف السلطات على حفل توزيع 1110وحدة سكنية، من مختلف الصيغ بما فيها مقررات الاستفادة من الإعانة الموجهة لبناء السكن الريفي، الممنوحة من قبل البنك الوطني للإسكان، موزعة عبر تراب الولاية. بحيث تم توزيع 410 مفاتيح للسكن العمومي الإيجاري عبر مختلف بلديات الولاية، وكذا 700 مقرر استفادة من الإعانة الموجهة لبناء السكن الريفي، موزعة عبر مختلف بلديات الولاية. كما تجدر الإشارة إلى أن عملية توزيع السكنات، لازالت مستمرة حيث تتطلع الولاية في الأيام القادمة إلى توزيع ما يفوق 1000 وحدة سكنية عمومية بمختلف الصيغ بما فيها مقررات الاستفادة من الإعانة الريفية، حيث توزع هي الأخرى عبر مختلف البلديات.

وبالمقابل تنوه الولاية إلى أن الحظيرة السكنية تعززت بـ 2000 وحدة سكنية عمومية إيجارية لهذه السنة، وهي في مرحلة اختيار مكاتب الدراسات، و 2000 إعانة موجهة لبناء السكن الريفي

كما تمت في ذات الشأن عملية اختيار الأرضيات لإنجاز 2400 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار برنامج -عدل -.