أسعار النفط تواصل الارتفاع

ارتفعت أسعار النفط نحو 2%، خلال تعاملات اليوم الإثنين، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي، بدعم من تحركات تحالف أوبك+، حسب أرقام منصة الطاقة المتخصصة.

ووفقا للمصدر ذاته، قررت دول أوبك+ الـ8 تأجيل خطط زيادة الإنتاج لمدة شهر، في حين تتأهب السوق لأسبوع يمتد حتى الانتخابات الرئاسية الأمريكية واجتماع مهم في الصين. وأعلنت مجموعة الدول الـ8 في تحالف أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، أمس الأحد، تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط، البالغ نحو 2,2 مليون برميل يوميا، لمدة شهر واحد، حتى نهاية ديسمبر دون تغيير.

وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها، يوم الجمعة، على ارتفاع، مع عودة المخاوف من انقطاع الإمدادات، لكنها سجلت خسائر أسبوعين للخامين (برنت وغرب تكساس). وبحلول الساعة 06:36 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم جانفي بنسبة 1,81 %، لتصل إلى 74,42 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم ديسمبر 2024، بنسبة 1,93 %، لتصل إلى 70,83 دولارا للبرميل.