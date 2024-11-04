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مجتمع

وفاة الفنان جمال حمودة

4 نوفمبر 2024 ()
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توفي الفنان والمخرج المسرحي، جمال حمودة، اليوم الإثنين، بعد مرض عضال لازمه منذ سنوات طويلة.

وقدمت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، تعازيها لعائلة المرحوم.

وجاء في منشور الوزارة: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، وبمزيد من الحزن والأسى، تلقت صورية مولوجي، وزيرة الثقافة والفنون، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله، الفنان جمال حمودة. وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم الوزيرة إلى أهله ومحبيه وكل العائلة الفنية، بخالص عبارات التعازي والمواساة، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء".

 

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