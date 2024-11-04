آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

استشهاد أكثر من 50 طفلا بغزة خلال يومين جراء القصف الصهيوني

4 نوفمبر 2024 ()
+ -

أكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أن أكثر من 50 طفلا استشهدوا، خلال يومين فقط، بسبب ضربات الاحتلال الصهيوني، التي استهدفت مباني سكنية تؤوي مئات الأشخاص، مشيرة إلى أن نهاية هذا الأسبوع كانت الأكثر دموية في المنطقة حتى الآن.

ووصفت مديرة اليونيسف الهجمات المتكررة للاحتلال الصهيوني، على المدنيين والبنى التحتية في غزة، بأنها جزء من نمط مستمر لانتهاك المبادئ الإنسانية، محذرة من أن "هذه الأحداث تعكس فصلا مظلما جديدا في النزاع".

وشددت على "خطورة الأوضاع المتفاقمة، إذ يواجه سكان شمال غزة، وخاصة الأطفال، خطر الموت الوشيك نتيجة الأمراض والمجاعة وسط استمرار القصف الصهيوني، وذلك تزامنا مع اقتراب فصل الشتاء".

ودعت المسؤولة إلى "ضرورة حماية المدنيين والمرافق الإنسانية وفقا للقانون الدولي"، مؤكدة الالتزام بتلبية الاحتياجات الأساسية وتوزيع الخيام على العائلات الأكثر تضررا.

وفي ذات السياق، أفادت "الأونروا" بتعرض شبكة المياه والصرف الصحي لأضرار كبيرة في مخيم نور شمس، خلال عملية عسكرية صهيونية، ما أثر على حياة 14.000 لاجئ فلسطيني في الضفة الغربية.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    من هو عماد فاضل الذي اختطفه الكيان الصهيوني؟

    6180 قراءة
  • 3

    نظام المخزن يواصل انغماسه في مستنقع الخيانة

    5916 قراءة
  • 4

    عدل 3: هذا موعد دفع الشطر الأول

    5787 قراءة
  • 5

    حادث مرور مروع بعين قزام

    5647 قراءة