تيبازة: انقطاع المياه في 12 بلدية

أعلنت شركة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، اليوم الإثنين، عن تذبذب في توزيع الماء الشروب على مستوى بلديات تيبازة.

وجاء في بيان شركة "سيال"، أن "المؤسسة تعلم زبائنها، عن برمجة الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز أشغال صيانة للمعدات الكهربائية على مستوى نظام تحويل مياه سد كاف الدير، وهذا ابتداء من اليوم الإثنين 4 نوفمبر، إلى غاية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024".

وأضاف البيان أن هذه الأشغال ستتسبب في انقطاع عملية توزيع الماء الشروب على مستوى بلديات: شرشال، سيدي غيلاس، سيدي عمر، مناصر، حجوط، مراد، الأرهاط، بني مليك والناظور بحي سيدي موسى.

كما ستسجل تذبذبات في برنامج التوزيع على مستوى بلديات تيبازة، سيدي راشد، الداموس وڤوراية.

وتؤكد "سيال" لزبائنها القاطنين بالبلديات المعنية، أنّ العودة إلى برنامج التوزيع المعتاد ستتم تدريجيا بعد نهاية الأشغال وامتلاء الخزانات الرئيسية.