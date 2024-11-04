إدارة ترجي مستغانم ترفض استقالة حجار

رفضت إدارة ترجي مستغانم، بشكل قاطع، استقالة المدرب شريف حجار من منصبه، ودعته لمواصلة مهامه على رأس الفريق.

وكان حجار قد أعلن في تصريحات صحفية، أعقبت فوز فريقه، أمس الأحد، في بجاية أمام أولمبيك أقبو (1-2)، عن تقديم استقالته، مبررا ذلك بشتائم أنصار الترجي، التي طالته بشكل مباشر في الملاعب، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أكد بأنه لم ير مثيلا لها في مشواره التدريبي.

وأشارت تقارير إلى أن حجار يريد مغادرة الترجي، تحسبا لتدريب فريق اتحاد خنشلة، الذي يريده للإشراف على العارضة الفنية للفريق، خلفا للتونسي حاتم الميساوي.