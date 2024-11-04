عرض جديد عبر خطوط السكة الحديدية

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن إطلاق عرض جديد يخص بطاقة الشباب، والتي توجه للفئة العمرية بين 12 و28 سنة.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإن هذه البطاقة تتيح لحامليها الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 20% على خدمات النقل عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كم على متن الخطوط الجهوية والطويلة.

وحسب ذات البيان، فإن ملف الحصول على البطاقة يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

وأكدت الشركة أن البطاقة تتمتع بمدة صلاحية تصل إلى سنة واحدة، مما يمنح الشباب فرصة كبيرة للاستفادة من التنقل بتكاليف مخفضة.