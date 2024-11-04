آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

عرض جديد عبر خطوط السكة الحديدية

4 نوفمبر 2024 ()
+ -

أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، اليوم الإثنين، عن إطلاق عرض جديد يخص بطاقة الشباب، والتي توجه للفئة العمرية بين 12 و28 سنة.

وحسب ما أفاد به بيان للشركة، فإن هذه البطاقة تتيح لحامليها الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 20% على خدمات النقل عبر مسار يمتد لأكثر من 100 كم على متن الخطوط الجهوية والطويلة.

وحسب ذات البيان، فإن ملف الحصول على البطاقة يتضمن نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وصورة شمسية.

وأكدت الشركة أن البطاقة تتمتع بمدة صلاحية تصل إلى سنة واحدة، مما يمنح الشباب فرصة كبيرة للاستفادة من التنقل بتكاليف مخفضة.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    من هو عماد فاضل الذي اختطفه الكيان الصهيوني؟

    6491 قراءة
  • 3

    نظام المخزن يواصل انغماسه في مستنقع الخيانة

    6194 قراءة
  • 4

    حادث مرور مروع بعين قزام

    6173 قراءة
  • 5

    عدل 3: هذا موعد دفع الشطر الأول

    5951 قراءة