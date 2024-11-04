مدرب جديد لنصر حسين داي

تعاقدت إدارة نصر حسين داي اليوم، مع المدرب كريم زاوي (54 سنة) للإشراف على العارضة الفنية للفريق، خلفا لبوفنارة، الذي أقيل من منصبه الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج.

ويحتل نصر حسين داي المركز الـ15 وما قبل الأخير في ترتيب بطولة القسم الثاني هواة - مجموعة الغرب، برصيد 6 نقاط فقط.

وسبق لزاوي أن حمل ألوان نصر حسين داي كلاعب نهاية الثمانينات إلى بداية التسعينات، كما درب الفريق في الفترة ما بين سبتمبر وديسمبر 2021 وسيكون إلى جانبه في هذه التجربة "المتجددة" كل من محمد بوطاجين كمساعد أول و صالح كمال كمدرب للحراس.

وسيكون أول اختبار لزاوي غدا الثلاثاء، بمناسبة استقبال فريق جمعية وهران. مع التذكير أن إدارة النصر دعمت صفوفها أيضا باللاعب السابق علي بن دبكة في منصب ناطق رسمي للفريق، إضافة للحارس السابق طوال، في وقت يبقى حديث الساعة في حسين داي هو إمكانية عودة الرئيس والمدرب واللاعب السابق، مزيان إيغيل، في منصب مسؤول أول لفرع كرة القدم.