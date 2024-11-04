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ثقافة

كمال داود يفوز بجائزة "غونكور" الفرنسية

4 نوفمبر 2024 ()

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مُنحت جائزة "غونكور" الشهيرة بفرنسا، في طبعتها 2024، اليوم الإثنين، للكاتب فرنكو - جزائري، كمال داود، عن رواية "حور العين" أو "حوريات".

ووصل أربعة مؤلفين إلى التصفيات النهائية، وهم: كمال داود، ساندرين كوليت، هيلين جودي، وجايل فاي.

وسبق أن بلغ الكاتب، الذي اشتغل صحفيا لسنوات عديدة في الجزائر، القائمة القصيرة للجائزة سنة 2014، عن روايته "موسلو.. تحقيق مضاد"، وعبّر عن خيبة أمله بعدم نيلها.

وتدور وقائع رواية "حوريات" حول أحداث العشرية السوداء، وكانت الرواية مرشحة لجائزة "غونكور" في الخريف الماضي.

ونال داود، الذي اكتسب الجنسية الفرنسية، بقرار من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أيضا جائزة الـ"فرانكوفونية للقارات الخمس"، فضلا عن جائزة "فرانسوا مورياك".

 

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