آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

الجوية الجزائرية تتوج بجائزة التميز

4 نوفمبر 2024 ()
+ -

فازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بجائزة التميز، التي يقدمها مطار دبي كل سنة. فقد اختارت لجنة التحكيم المشكلة من خبراء في مجال الطيران، عقب تقييم الشركات وفقا لمجموعة من المعايير، مثل جودة الخدمة، والابتكار والالتزام بالاستدامة، ورضا الزبائن، حسب ما أفاد به بيان الشركة.

وأوضح البيان، اليوم، أن "التركيز هذا العام كان على الجهود المبذولة خلال 2024، كما لعبت آراء الشركاء ومصالح مطار دبي دورا كبيرا في هذه العملية".

وحسب نفس البيان: "تم تسليط الضوء على التزام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحسين تجربة الزبائن، وإدارة الأزمات بكفاءة، وتعزيز التواصل". وأكد البيان أن "هذه التقييمات تعكس شغف الجوية الجزائرية بالتحسين المستمر والحرص على تقديم أفضل ما يمكن لزبائنها".

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    من هو عماد فاضل الذي اختطفه الكيان الصهيوني؟

    6492 قراءة
  • 3

    نظام المخزن يواصل انغماسه في مستنقع الخيانة

    6195 قراءة
  • 4

    حادث مرور مروع بعين قزام

    6173 قراءة
  • 5

    عدل 3: هذا موعد دفع الشطر الأول

    5953 قراءة