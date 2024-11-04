الجوية الجزائرية تتوج بجائزة التميز

فازت شركة الخطوط الجوية الجزائرية بجائزة التميز، التي يقدمها مطار دبي كل سنة. فقد اختارت لجنة التحكيم المشكلة من خبراء في مجال الطيران، عقب تقييم الشركات وفقا لمجموعة من المعايير، مثل جودة الخدمة، والابتكار والالتزام بالاستدامة، ورضا الزبائن، حسب ما أفاد به بيان الشركة.

وأوضح البيان، اليوم، أن "التركيز هذا العام كان على الجهود المبذولة خلال 2024، كما لعبت آراء الشركاء ومصالح مطار دبي دورا كبيرا في هذه العملية".

وحسب نفس البيان: "تم تسليط الضوء على التزام شركة الخطوط الجوية الجزائرية بتحسين تجربة الزبائن، وإدارة الأزمات بكفاءة، وتعزيز التواصل". وأكد البيان أن "هذه التقييمات تعكس شغف الجوية الجزائرية بالتحسين المستمر والحرص على تقديم أفضل ما يمكن لزبائنها".