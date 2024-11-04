الإطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجبائي "جبايتك" بـ5 ولايات

أعلنت المديرية العامة للضرائب، اليوم الإثنين، عن الانطلاق الرسمي للنظام المعلوماتي الجديد "جبايتك"، وذلك على مستوى خمس ولايات.

وحسب ما أفاد به بيان للمديرية، فإن العملية تشمل كلا من مركز الضرائب لولاية غليزان، المركز الجواري للضرائب عشعاشة بمستغانم، المركز الجواري للضرائب الذرعان بالطارف، والمركز الجواري للضرائب مسعد بالجلفة، والمركز الجواري للضرائب ببسكرة.

وتعد بوابة "جبايتك" تجربة جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات الإدارية وتبسيط القيام بالالتزامات الجبائية للمكلفين بالضريبة، من خلال السماح لهم بالتصريح ودفع الضرائب عبر شبكة الأنترنت.

وتقدم هذه البوابة عروض خدمات عبر الأنترنت للمكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات ولمراكز الضرائب ولمراكز الضرائب الجوارية.

ويخضع اللجوء إلى هذه الصيغة من التصريح بالضرائب إلى الانخراط الطوعي المسبق.