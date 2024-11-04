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رياضة

عبدلي في تشكيلة الأسبوع للدوري الفرنسي

4 نوفمبر 2024 ()
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تواجد اسم الدولي الجزائري، حيماد عبدلي، في التشكيلة المثالية للأسبوع في الدوري الفرنسي.

وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن تشكيلتها الخاصة بالجولة الـ 10 من الدوري الفرنسي، وشهدت تواجد متوسط ميدان نادي أنجي، عبدلي، الذي يقدم مستويات لافتة ومميزة مع فريقه أنجي هذا الموسم، الأمر الذي يرشحه ويفتح له الأبواب للعودة إلى المنتخب الأول.

ونال عبدلي هذه المكافأة نظير ما قدمه على ملعب لويس الثاني بموناكو الذي كان شاهدا على أداء رائع لصاحب القميص رقم 10، حيث كان يصنع الفارق في كل مرة عبر تمريرات دقيقة لزملائه وساهم في عودة ناديه بفوز ثمين أمام نادي الإمارة.  

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