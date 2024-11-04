"الكواسر" يلهبون ضفاف وادي الحراش(فيديو)

صنع أنصار اتحاد الحراش أجواء خيالية، مساء أمس الأحد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 93 لتأسيس النادي.

واختار أنصار النادي العاصمي طريقة جديدة لإحياء ذكرى ميلاد فريقهم المحبوب وذلك بإشعال الألعاب النارية على ضفاف الوادي الذي يعبر المدينة العريقة.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي بينت ضخامة ما يطلق عليه بـ "الكراكاج" والذي امتد لكيلومترات طويلة وتناقلته كبرى الصفحات الخاصة بعالم "الالتراس".

وحقق النادي الذي تأسس سنة 1931 انطلاقة موفقة في الرابطة الثانية (وسط-شرق) هذا الموسم، حيث يتواجد في المرتبة الثانية في جدول الترتيب برصيد 14 نقطة وبفارق 5 نقاط عن المتصدر مستقبل الرويسات (19 نقطة) بعد إجراء 8 جولات.

ويملك "الكواسر" فرصة خطف الصدارة في حال تحقيق الفوز في مقابلتيه المتأخرتين، والبداية بالمقابلة القوية ضد اتحاد عنابة غدا الثلاثاء على ملعب 8 ماي 1956 في لؤلؤة الشرق الجزائري.