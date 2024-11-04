الإعلان عن موعد قرعة الحج

أعلنت عدة ولايات عبر الوطن، اليوم الإثنين، عن موعد إجراء قرعة الحج موسم 1446هجري/2025 ميلادي.

وأعلمت ولاية وهران على صفحتها الرسمية في "الفايسبوك" المسجلين في قرعة الحج أن إجراء القرعة سيكون يوم السبت 09 نوفمبر 2024، على مستوى كافة البلديات.

من جهتها، أعلنت مديرية التقنين والشؤون العامة لولاية بومرداس كافة المواطنين المسجلين في قرعة موسم الحج 2025 م/1446هـ، أن إجراء القرعة العادية سيتم يوم السبت 9 نوفمبر 2024، على مستوى مقرات البلديات أو مكان آخر مناسب لذلك بحضور المترشحين أو من ينوب عنهم.

وأضاف ذات المصدر أنه بالنسبة لقرعة الحج الخاصة بفئة المواطنين البالغ سنهم سبعين (70) سنة فما فوق، وسجلوا عشر مرات فأكثر ولم يسعفهم الحظ للفوز في القرعة العادية فيتم إجراء القرعة الخاصة بهم يوم السبت 23 نوفمبر 2024 بمقر الولاية.

وأعلنت عدة ولايات أخرى كبشار، معسكر، عنابة وتلمسان أن يوم السبت المقبل هو موعد إجراء قرعة الحج.

وأكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، مساء اليوم، في بيان لها، تاريخ إجراء القرعة على المستوى الوطني، وذلك يوم السبت 9 نوفمبر 2024.

وأضافت الوزارة أن العملية ستجرى على مستوى مقرات البلديات أو أي مكان مناسب يتم اختياره من قبل السلطات المحلية، داعية المعنيين لحضور ومتابعة مجريات إجراء القرعة.