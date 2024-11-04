محمد بن زايد يهنئ الرئيس تبون

تلقى رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، رسالة تهنئة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، محمد بن زايد آل نهيان، ونائبيه محمد بن راشد آل مكتوم ومنصور بن زايد آل نهيان.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فقد جاء في نص الرسالة التي بعثها محمد بن زايد: " فخامة الرئيس عبد المجيد تبون المحترم، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. يطيب لي أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية، متمنيا لفخامتكم موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مزيدا من التقدم والازدهار".

كما عبر نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم في برقية تهانٍ إلى الرئيس تبون عن "أصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة الجزائرية"، متمنيا له "موفور الصحة والسعادة ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، مزيدا من التقدم والازدهار".

بدوره، هنأ، نائب رئيس دولة الإمارات، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، منصور بن زايد آل نهيان، رئيس الجمهورية بمناسبة سبعينية الثورة المجيدة، حسب بيان رئاسة الجمهورية.