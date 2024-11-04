عطال يعود وأول ظهور لوناس

عاد الظهير الأيمن للمنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم، يوسف عطال، إلى أجواء المنافسة بعد تعافيه من الإصابة في الفخذ، بمشاركته في مباراة ناديه السد أمام المضيف الوصل الإماراتي (1-1)، اليوم الإثنين بدبي، لحساب الجولة الرابعة من منافسة رابطة أبطال آسيا لكرة القدم.

وبعدما أقحم أساسيا في هذه المباراة من طرف مدربه الاسباني فيليكس سانتشيز باس، ترك الظهير الأيمن الجزائري مكانه مع نهاية الشوط الأول لزميله البرازيلي جيوفاني.

وكان عطال قد أصيب في فخذه الأيمن خلال مباراة ناديه أمام الضيف نادي استقلال الإيراني، لحساب الجولة الثانية لرابطة الأبطال الأسيوية، وهو ما أبعده عن مباراتي "الخضر" أمام الطوغو شهر أكتوبر المنصرم ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم-2025.

من جهته، وقع الجناح الأيمن للمنتخب الجزائري، آدم وناس (27 سنة) أول ظهور له مع نادي السد، بعد يومين فقط من انضمامه إلى صفوف الفريق بعقد يمتد إلى غاية نهاية الموسم الجاري قادما من نادي ليل الفرنسي.

وشارك لاعب نابولي الأسبق في هذه المقابلة بديلا، حيث دخل مكان زميله القطري يوسف عبد الرزاق في الدقيقة 73.

وعلى إثر هذا التعادل، يتقدم السد إلى المركز الثالث مؤقتا في مجموعة الغرب بـ 8 نقاط، بينما يلتحق الوصل بنادي النصر السعودي في الصف الرابع برصيد 7 نقاط لكل منهما.

ومعلوم أن أصحاب المراكز الثمانية الأولى عن مجموعتي الشرق والغرب يتأهلون إلى الدور ثمن النهائي لرابطة أبطال آسيا.