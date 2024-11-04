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رياضة

محرز يواصل التوهج في المنافسة الآسيوية

4 نوفمبر 2024 ()

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ساهم رياض محرز في فوز فريقه الأهلي السعودي على ضيفه الشرطة بنتيجة (5-1)، اليوم الإثنين، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وسجل نجم "الخضر" ثنائية في شباك الفريق العراقي فيما تكفل بإحراز باقي أهداف فريقه البرازيلي روبرتو فيرمينو (هدفين) وفراس البريكان، وجاء هدف الضيوف الوحيد عن طريق سجاد جاسم محمد.

وبهدفيه في شباك الشرطة العراقي، أكد رياض محرز حالة توهجه في المنافسة الآسيوية، التي يُشارك فيها للمرة الأولى، وذلك منذ انضمامه إلى الفريق الأهلاوي في الميركاتو الصيفي 2023.

يعتبر اللاعب السابق لمانشستر سيتي أكثر لاعب مساهمة في أهداف النادي الأهلي خلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم بستة مساهمات خلال 4 مباريات (سجل 3 صنع 3).

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