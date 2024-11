Mohamed ben Zayed adresse un message de vœux au président Tebboune

Le Président de la République a reçu, ce lundi, un message de félicitations du Président des Emirats Arabes Unis, Mohamed ben Zayed Al Nahyane et de ses adjoints Mohammed ben Rachid Al Maktoum, et Mansour ben Zayed Al Nahyan.

"Excellence et honorable président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, il me plaît de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, tout en souhaitant au Gouvernement et au peuple algériens davantage de progrès et de prospérité. Votre frère, Mohammed ben Zayed Al Nahyane, président de l'Etat des Emirats arabes unis, lit-on dans le message de vœux du président émirati publié pat la Présidence de la République.

Le vice-président de l'Etat des Emirats arabes unis, Premier ministre et Gouverneur de Dubaï, Mohammed ben Rachid Al Maktoum, a pour sa part adressé un message de félicitations au président Tebboune : "Excellence et honorable président de la République algérienne démocratique et populaire, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, il me plaît de vous adresser mes sincères félicitations et mes meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur, à l'occasion de l'anniversaire du déclenchement de la Révolution algérienne, tout en souhaitant au Gouvernement et au peuple de la République algérienne démocratique et populaire, pays frère, davantage de progrès et de prospérité. Votre frère Mohammed ben Rachid Al Maktoum, vice-président de l'Etat des Emirats arabes unis, Premier ministre et Gouverneur de Dubaï"

Le vice-président, vice-Premier ministre et président de la Cour présidentielle des Emirats arabes unis, Mansour ben Zayed Al Nahyane, a également félicité le président à l'occasion du 70ème anniversaire de la glorieuse révolution, selon un communiqué de la présidence de la République.