افتتاح المهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية

أشرف مدير المسرح الوطني الجزائري محمد يحياوي رفقة والي ولاية "تندوف" اليوم على مراسم افتتاح الطبعة الثالثة "للمهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية"، تحت شعار "المسرح يضيئ... يقرب المسافات".

وحسب بيان للوزارة، "جاء هذه السنةِ احتفاءً بسبعين عَامًا من النِّضالِ والكفاحِ، واسْتحْضارِ روح ثورة نوفمبر المجيدة (1954-2024)، وذلك بدار الثقافة "عبد الحميد مهري"، بحضور محافظ المهرجان، السلطات المحلية وضيوف الطبعة من أهل الثقافة والفن."

وأضاف نفس البيان، أن "حفل افتتاح الطبعة الثالثة للمهرجان الثقافي الوطني للمونولوج والفنون المسرحية عرف تنظيم معرض للصناعة التقليدية، بحضور كوكبة من النجوم الفنية والثقافية، الذين تم تكريمهم بالمناسبة على غرار الفنانة "نسرين بلحاج" و"فيزية تيقرتي".