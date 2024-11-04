تغييرات في شباب بلوزداد

قرر الرئيس المدير العام لمجمع مدار، عمارة شرف الدين، التخلي رسميا عن رئيس مجلس إدارة نادي شباب بلوزداد، مهدي رابحي، وتعيين علي مالك الرئيس السابق لرابطة كرة القدم للهواة، خليفة له.

ويأتي هذا القرار المفاجئ في سياق الانتقادات التي طالت رابحي وشكلت ضغطا على شرف الدين في ظل عدم اقتناع جماهير النادي بنتائج الفريق خلال المباريات الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، غير أن اختيار علي مالك تحديدا أثار عدة تساؤلات عن المعايير المعتمدة من طرف مالك أسهم النادي.

وعلاوة على علي مالك، المسؤول عن تمكين أولمبي المدية من الحصول على إجازات اللاعبين هذا الموسم رغم منع النادي من الانتداب بما عرض الكرة الجزائرية إلى احتمال التعرض لعقوبة من الفيفا، فإن شرف الدين اتفق رسميا مع مدرب شبيبة سكيكدة الحالي سمير حوحو لتولي منصب منسق عام للفريق، فيما منح الرئيس المدير العام لمجمع مدار "صلاحيات أوسع" للمدير العام الحالي للنادي، مومن براف.

وأسر مصدر عليم أن تعيين حوحو أيضا في منصب منسق عام سيكون بصلاحيات محددة تجعله همزة وصل بين الإدارة والمدرب لتلبية حاجيات الفريق، خاصة وأن شرف الدين كان قد منح كامل الصلاحيات من الجانب التقني لعبد القادر عمراني في الإجتماع الذي جمعهما منذ أيام، حيث نجح في فرض الانضباط واعادة الهدوء الى بيت الشباب بعد التغييرات الكبيرة التي قام بها.

وبمجرد ان انتشر خبر تعيين علي مالك قي انتظار ترسيمه، حتى تعالي العديد من أصوات الجماهير البلوزدادية الرافضة لهذا الخيار، وحتى ادارة شبيبة سكيكدة وفور بلوغ مسامعها خبر تعيبنه في الشباب سارعت عبر صفحتها الرسمية للتوعد باتخاذ الإجراءات اللازمة خاصة وان المدرب حسبها لايزال مرتبط مع الفريق وكان منتظر التحاقه اليوم بسكيكدة للاشراف على حصة الاستئناف غير أنه أجل ذلك بسبب مرض والدته على حسي ماجاء في البيان.