عقوبة "غريبة" بحق مولودية وهران

44 مليون سنتيم هو مجموع الغرامات المالية المستحقة على فريق مولودية وهران، والتي أقرتها لجنة الانضباط التابعة لرابطة كرة القدم المحترفة.

وغرمت لجنة الانضباط "الحمراوة" ، 4 ملايين سنتيم، بسبب سوء سلوك الفريق في مباراته الأخيرة أمام شباب قسنطينة، يضاف إليها 30 مليون سنتيم بسبب تسجيل غياب الماء الساخن في غرف تغيير الملابس لملعب ميلود هدفي في ذات المباراة، وفوق هذا وذاك، أقرت لجنة الانضباط تغريم "الحمراوة" بـ10 ملايين سنتيم إضافية، بسبب تعمد ملتقطي الكرات تضييع الوقت في مباراة شباب قسنطينة.

كما عاقبت لجنة الانضباط أندية اتحاد خنشلة (6 ملايين سنتيم) بسبب استعمال الألعاب النارية في مواجهة نجم مڤرة، مقابل تغريم لاعب النجم، عبد الحق بلقاسمي، ولاعبي أولمبيك أقبو، لوناس زيدي وماسينيسا بن عمارة، ومهاجم ترجي مستغانم، شكيب عوجان، والأمين العام لذات الفريق، محمد رمضان، بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم.

وبسبب استعمال الألعاب النارية، دائما، أقرت لجنة الانضباط تغريم فريقي وفاق سطيف وجمعية أولمبي الشلف بـ10 ملايين سنتيم، مقابل 6 ملايين سنتيم و3 ملايين سنتيم بحق فريقي أولمبيك أقبو وترجي مستغانم، على التوالي، لذات السبب، يضاف إليها غرامة بقيمة 4 ملايين سنتيم بحق فريق ترجي مستغانم بسبب سوء السلوك في مباراة أقبو.