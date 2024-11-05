كامالا هاريس.. أول امرأة سمراء قد تتسلم مفاتيح البيت الأبيض

تسلطت الأضواء في الآونة الأخيرة، على كامالا هاريس، خاصة منذ أن قبلت رسميا ترشيح الحزب الديمقراطي لها لخوض السباق الرئاسي الأمريكي، ما قد يجعلها واحدة من أقوى الشخصيات عالميا، في حال فوزها بمقاليد البيت الأبيض، بعدما كانت أول امرأة وأول أمريكية من أصول سوداء وآسيوية تصل إلى منصب نائب الرئيس الأمريكي.

جرى ترشيح الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس للرئاسة، بصورة بدت متسارعة جزئيا، حيث كان حضورها السياسي يوصف بالضعيف، فقد تعرضت لانتقادات عدة بسبب قصورها عن لعب دور في قضايا سياسية حساسة على أجندة الرئيس بايدن، الذي شغلت منصب نائبا له على مدى أربع سنوات. وعلى رأس هذه القضايا ملف الحدود الجنوبية، وأزمة الهجرة عبرها، الذي كلفها به بايدن في بداية ولايته، لتخفق في تحقيق نتائج تُذكر، وإضافة إلى حضورها الباهت على الساحة الدولية، غابت أيضاً عن التصدي لجهود الجمهوريين لتقييد حق التصويت.

وتُعدّ هاريس البالغة من العمر 59 سنة، من كبار منتقدي الرئيس السابق، دونالد ترمب، ومنافسها الحالي على الرئاسة، في عدد من القضايا؛ من تعاطيه مع أزمة تفشي جائحة "كورونا"، إلى العنصرية، وصولاً إلى الهجرة، وبعد انتخابه في نوفمبر 2016، تعهدت هاريس بحماية المهاجرين من سياسات ترامب، ووصفت رسالته بـ "المظلمة"، بعد يوم من تنصيبه، خلال مشاركتها في أكبر مظاهرة نسائية بواشنطن. وأدانت قراره الرئاسي بمنع مواطني سبع دول، غالبيتها مسلمة، من دخول الولايات المتحدة. كما صوّتت لمصلحة عزله، في محاكمته بمجلس الشيوخ.

وكانت المرأة المرشحة للرئاسة الأمريكية، قد دخلت الحياة العامة لأول مرة بصفتها المدعية العامة المنتخبة لمقاطعة سان فرانسيسكو، وحاولت تمييز نفسها عن سلفها، المعروف بإتباع نهج تقدمي في التعامل مع الجريمة، وركزت بشكل أكبر على الإحصائيات والأرقام، مفضلة الابتعاد عن الأيديولوجيات السياسية، وساعدها هذا النهج العملي في بناء سمعتها بصفتها مدعية عامة قادرة على تحقيق نتائج ملموسة.

واستمرت هاريس في تعزيز مكانتها عندما تولت منصب المدعية العامة لولاية كاليفورنيا، الذي كان من الصعب في كثير من الأحيان تحديده أيديولوجيا وكانت مترددة في اتخاذ قرار بشأنه. لكن هذا الدور جعلها أيضا اسما مألوفا في كاليفورنيا، وفي عام 2016، وبعد 6 سنوات من توليها منصب المدعية العامة، فازت بسباق مجلس الشيوخ الأمريكي في ولاية كاليفورنيا. وسرعان ما أصبحت هاريس عضوا معروفا في مجلس الشيوخ، ولكن ليس من حيث الخطب أو السياسة.

وبدلا من ذلك، وجدت شهرة بصفتها كبيرة المحققين في مجلس الشيوخ للحزب الديمقراطي، إذ قامت باستجواب مسؤولي إدارة ترامب في مواجهات أثارت حماس الناخبين الديمقراطيين وأشعلت حركة لها للترشح للرئاسة عام 2020.

وكافحت هاريس من أجل العثور على مسار سياسي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، ولم تدم فترة ترشحها طويلا. ولكن عندما اختار الديمقراطيون في النهاية جو بايدن مرشحا لهم، تعهد باختيار امرأة لتكون نائبته، وبعد صيف أدى فيه مقتل جورج فلويد والاحتجاجات الضخمة التي تلت ذلك إلى إثارة نقاشات وطنية حول العِرق، وجدت هاريس نفسها في مركز الاهتمام مرة أخرى، إذ برزت في قمة القائمة لتكون مرشحة محتملة لشغل هذا الدور الحساس.

كما تعد حياة هاريس الشخصية مميزة، فوالدها من المهاجرين من جامايكا، ووالدتها من الهند، الأمر الذي يجعل الكثير من المهاجرين، يرى فيها اختصارا لـ "الحلم الأمريكي".