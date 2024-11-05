رابطة أبطال أوروبا (الجولة الرابعة)، برنامج المباريات والقنوات الناقلة

تقام عدة مباريات هامة ومثيرة من مسابقة رابطة أبطال أوروبا 2024، اليوم الثلاثاء، بنظامها الجديد.

وتأتي مواجهة حامل اللقب، ريال مدريد، وضيفه نادي ميلان، صاحب 7 تتويجات بهذه المسابقة، في صدارة برنامج الجولة الرابعة، التي تنطلق اليوم وتختتم غدا الأربعاء.

ويبحث الفريقان عن التعافي من آثار بداية معقدة هذا الموسم (المركز 12 لريال مدريد في هذه المسابقة وخسارة ثقيلة في المباراة الأخيرة أمام الغريم برشلونة في الليغا)، فيما تبدو وضعية ميلان أسوأ (مركز 7 في البطولة الإيطالية ومركز 25 في ترتيب هذه المسابقة).

كما ستتوجه الأنظار، أيضا، إلى قمة أخرى سيكون ملعب أنفيلد مسرحا لها بين ليفربول، متصدر البطولة الإنجليزية، وبطل ألمانيا، باير ليفركوزن، في مواجهة خاصة، بالنسبة للمدرب الإسباني، تشابي ألونسو، الذي يواجه فريقه السابق الذي حقق معه لقب "الشامبينزليغ" سنة 2005.

الحضور الجزائري في هذه الجولة سيكون في الموعد، بملعب إيدونا بارك، عبر الجزائري، رامي بن سبعيني، المنتظر مشاركته في مباراة فريقه، بوريسيا دورتموند، أمام شتوم غراس النمساوي، وفي ملعب بيار موروا، بمناسبة استقبال نادي ليل مع عيسى ماندي نادي جوفنتوس الإيطالي.

البرنامج

الساعة 17:45

آيندهوفن - جيرونا: beIN Sports HD 2

لوفان براتيسلافا - دينامو زغرب: beIN Sports HD 3

الساعة 20:00

سبورتينغ لشبونة - مانشستر سيتي: قناة beIN Sports HD 3

سيلتك - لايبزيغ: beIN Sports HD 9

بوروسيا دورتموند - شتورم غراتس: beIN Sports HD 5

ريال مدريد - ميلان: beIN Sports HD 1

ليفربول - باير ليفركوزن: beIN Sports HD 2

ليل - جوفنتوس: beIN Sports HD 4

بولونيا - موناكو: beIN Sports HD 6