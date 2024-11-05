قصة "البيت الأبيض"

في جوان عام 1791، تم اختيار نهج بنسيلفانيا (1600, Pennsylvania Avenue NW, Washington D.C) بالعاصمة واشنطن (Washington D.C) لتشييد مكان إقامة رئاسية، وتم اختيار جايمس هوبان (James Hoban)، وهو إيرلندي الأصل، لبنائها، وقد انطلقت الأشغال في أكتوبر عام 1792 وانتهت عام 1800.

"البيت الأبيض" تم تشييده بعد نهاية عهدة الرئيس الأول، جورج واشنطن (30 أفريل 1789/4 مارس 1797)، وهو الذي اختار موقعه في 16 جويلية 1792 بمساعدة المهندس المعماري (Pierre Charles L’enfant) غير أن جورج واشنطن لم يُقِم به ولم يتسن له اتخاذ قاعاته مكتبا له، كون تشييد "الإقامة الرئاسية" كانت بعد انتهاء عهدته، حيث كان خليفته الرئيس جون أدامس، أول رئيس يدخل "الإقامة الرئاسية" التي كان لونها في ذلك الوقت، أصفر، غير أن أدامس رفض الإقامة هناك وظل مقيما بالفندق "الرئاسي".

وكان جورج واشنطن يقيم، خلال عهدته، في فندقين بنيويورك (le samuelosgood mansion) من أفريل 1789 إلى فيفري 1790، و(Alexander Macomb mansion) من فيفري إلى أوت 1790.

وقد تعرضت الإقامة الرئاسية إلى الحرق من طرف الإنجليز خلال "حرب 1812" التي دارت رحاها ما بين جوان 1812 وفيفري 1815، جمعت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وكندا وهي معروفة أيضا بـ"حرب الاستقلال الثانية".

وقد كان جايمس ماديسون، وقتها رئيسا (الرئيس الرابع)، وتم إعادة بناء الإقامة الرئاسية، وانتهت الأشغال بها عام 1817، وانتقل إليها الرئيس الخامس جايمس مونرو وأفراد عائلته، وهي إقامة شهدت هذه المرة اللون الأبيض وليس الأصفر، ما جعل الأمريكان يطلقون عليها، منذ ذلك الوقت، "البيت الأبيض" قياسا بلونه الأبيض.

وظل اسم "البيت الأبيض" ملتصقا بالإقامة الرئاسية بسبب لونه الأبيض منذ عام 1817، إلى غاية تولي ثيودور روزفلت رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية (14 سبتمبر 1901/4 مارس 1909)، الذي قرر إطلاق اسم "البيت الأبيض" رسميا على الإقامة الرئاسية.

وقد كان يطلق على البناية، في البداية، "القصر الرئاسي"، (Presidential Palace) أو (Presidential Manor) في حين أن (Dolley Madison)، زوجة الرئيس جايمس ماديسون كانت تُطلق عليه اسم (Presidential Castle).

ويعتبر البيت الأبيض مكان إقامة الرئيس الأمريكي ومكان تواجد مكتبه أيضا.

زيارة "البيت الأبيض" بالمجان

زيارة البيت الأبيض أمر ممكن، ويكفي تقديم طلب من المعني قبل ثلاثة أشهر عن الموعد أو على الأقل قبل 21 يوما، عن طريق عضو بالكونغرس ممثل صاحب الطلب، وسيتم دراسة الطلب وقبوله في حال استوفى الشروط.

ويتم تحديد مواعيد الزوار حسب التسلسل الزمني للطلبات، وتكون زيارة البيت الأبيض بالمجان.