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مجتمع

حصيلة ثقيلة لحوادث المرور خلال أسبوع

5 نوفمبر 2024 ()
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توفي 52 شخصا وجرح 1472 آخرون، إثر وقوع 1231 حادث مرور عبر عدة ولايات من الوطن، خلال الفترة الممتدة من 27 أكتوبر إلى 2 نوفمبر الجاري، حسب ما جاء، اليوم الثلاثاء، في حصيلة أسبوعية لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن: "أثقل حصيلة سجلت بولاية ورڤلة، بوفاة 11 شخصا وإصابة 14 آخرين إثر وقوع 11 حادث مرور".

وخلال نفس الفترة، يضيف نفس المصدر: "تدخلت وحدات الحماية المدنية من أجل إخماد 688 حريقا، منها منزلية، وصناعية وحرائق مختلفة، أهمها سجلت بولايات قسنطينة (281 حريقا)، الجزائر (248 حريقا) وميلة (247 حريقا)".

كما نفذت ذات المصالح 8547 تدخلا في مجال العمليات المختلفة، تم خلالها إنقاذ 401 شخص في حالة خطر، إلى جانب إجراء 7013 عملية إسعاف.

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