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سايحي: تغطية 94 بالمائة من حاجياتنا للأدوية

5 نوفمبر 2024 ()

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أكد وزير الصحة والسكان، عبد الحق سايحي، اليوم الثلاثاء، أنه "تمت تغطية 94 بالمائة من حاجياتنا للأدوية، وحتى منها أدوية السرطان".

وأوضح الوزير، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، على هامش تدشينه عيادة الصحة النفسية، ببلدية الدار البيضاء بالعاصمة: "إن مخزون الأدوية في الصيدلية المركزية للمستشفيات بلغ 60 مليار دينار، وهو مخزون سمح في الآونة الأخيرة بالتكفل بالأوبئة في المناطق الجنوبية والقضاء عليها".

وأشار سايحي إلى أنه "تم إنشاء خلية يقظة تكون مرقمنة بين الصيدلية المركزية للمستشفيات وكل المستشفيات، خاصة الصيدلة".

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