Lourd bilan des accidents de la route en une semaine

52 personnes ont perdu la vie et 1 472 ont été blessées dans 1.231 accidents de la route, entre le 27 octobre et le 2 novembre à travers plusieurs wilayas, selon le bilan hebdomadaire des services de la Protection civile publié ce mardi.

La wilaya d’Ouargla a enregistré le bilan le plus lourd, avec 11 décès et 14 blessés suite à 11 accidents.

Au cours de la même période, les unités de la Protection civile ont également intervenu pour éteindre 688 incendies, incluant des incendies domestiques, industriels et divers.

Les wilayas les plus touchées étaient Constantine (281 incendies), Alger (248) et Mila (247).

Les services de la Protection civile ont en outre effectué 8.547 interventions dans divers domaines, sauvant ainsi 401 personnes en situation de danger et réalisant 7.013 opérations de secours.