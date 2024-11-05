غليزان: تفكيك شبكة تنظم رحلات "الحرڤة"

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الحضري بمديونة، التابعة لأمن دائرة سيدي امحمد بن علي بأمن ولاية غليزان، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر، انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية المجاورة، مع حجز العتاد المستعمل في عملية الهجرة السرية.

وحسب بيان مصالح الأمن، الصادر اليوم: "تعود وقائع القضية إلى معلومات وردت إلى ذات المصالح، مفادها وجود شبكة إجرامية تنشط بالمنطقة، وتنظم رحلات الهجرة السرية عبر البحر، انطلاقا من إحدى الولايات الساحلية المجاورة".

وأضاف البيان: "وبعد تكثيف الأبحاث والتحريات، وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، تم توقيف أحد المشتبه فيهم، وضبط خلال عملية التفتيش 12 دلوا معبأ بمادة البنزين، قدرت الكمية إجمالا بـ150 لترا، ليتم حجزها، وفتح تحقيق في القضية.

كما مكنت، بالموازاة، التحقيقات التي باشرتها المصلحة المحققة مع المشتبه فيه، من تحديد هوية شركائه في العملية ليتم توقيفهم، وحجز، خلال تفتيش مساكنهم، قارب بحري بلاستيكي، ومحرك بحري من نوع YAMAHA، ومجدافين اثنين، وكذا مضخة نفخ الهواء، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي يقدر بقرابة 30 مليون سنتيم.

وختم البيان: "بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مازونة، عن جنحة الشروع في تهريب المهاجرين، وذلك بالقيام بتدابير الخروج غير المشروع من التراب الوطني لشخص، أو عدة أشخاص، قصد الحصول، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، على منفعة مالية أو أية منفعة أخرى".