تسليم مشروع تمديد نفقي ببئر مراد رايس قريبا

أدى والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اليوم الثلاثاء زيارة ميدانية لتفقد أشغال تمديد النفقين الأرضيين، بئر مراد رايس، حيث شدد على ضرورة تسليم المشروع قريبا، حسب ما أورده اليوم بيان لمصالح الولاية.

وأوضح البيان أن الزيارة تهدف إلى "تسريع وتيرة الأشغال التي شارفت على الانتهاء، وفتح المشروع للمواطنين"، مشيرا إلى أن رابحي تفقد خلال زيارته" نوعية وأشغال تمديد النفقين على طول 300 متر، أين تم الانتهاء من مختلف العمليات على غرار عملية تزفيت أرضية النفقين، الإنارة العمومية، إضافة إلى الطلاء الكلي للنفقين مع تثبيت أنظمة مضادة للحرائق في الأنفاق، في انتظار الانتهاء من أشغال تصريف المياه للأنفاق"، يضيف نفس المصدر.

وبهذه المناسبة أسدى الوالي تعليمات صارمة تتمثل في "ضرورة الانتهاء من أشغال التهيئة الكلية لأطراف الطريق الوطني رقم 01 والاستعداد لفتحه بمجرد إتمام أشغال تهيئة الأرصفة"و"تسليم المشروع الكلي قبل الآجال التعاقدية المحددة له مع الالتزام بالنوعية والجودة في الأشغال المنجزة".

ومن جهة أخرى، شدد على ضرورة "الإسراع في الانتهاء من إعداد دراسة توسعة وإنجاز طريق جانبي على مستوى منطقة الينابيع مع تزيين المحيط، لإضفاء طابع جمالي عليه".

وخلص البيان إلى أنه باستلام مشاريع مهمة في العاصمة، سيتم "فك الضغط المروري المتواجد بالمنطقة" مع الإشارة إلى أن "المحطة متعددة الأنماط المتواجدة على مستوى بئر مراد رايس والتي تجرى الأشغال على مستواها، ستصبح قطب تبادل لمختلف وسائل النقل".