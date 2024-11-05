ترامواي: تدابير خاصة خلال الصالون الدولي للكتاب

أعلنت شركة "سيترام"، اليوم الثلاثاء، اتخاذ جملة من التدابير لضمان تنقل زوار الطبعة الـ 27 للصالون الدولي للكتاب على مستوى قصر المعارض بكل أريحية ومن أجل المحافظة على تدفق سلس لقاصدي المعرض عبر الترامواي خاصة في فترة المغادرة.

وأكدت الشركة، في بيان، أنه بـ "الإضافة إلى جدول حركة السير المعتاد للترامواي ستقوم الشركة بإضافة 04 قاطرات بخدمة دوران بين قصر المعارض والعناصر من جهة وقصر المعارض ودرقانة من الجهة الأخرى حسب الحاجة".

وأضاف بيان الشركة أنه "لضمان المزيد من الراحة، تمت برمجة 06 حافلات بسعة 100 شخص بنفس خط سير القاطرات المضافة".

وتنطلق الطبعة الـ27 لصالون الجزائر الدولي للكتاب "سيلا 2024"، غدا الأربعاء، وتستمر إلى غاية 16 نوفمبر الجاري تحت شعار "نقرأ لننتصر"، لتزامنها مع سبعينية الثورة التحريرية.

الصالون الذي سيعرف مشاركة 40 دولة بـ1000 دار نشر، ستكون فيه قطر ضيف شرف هذه الطبعة، وفقا لمحافظة الصالون.