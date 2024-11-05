تعادل عنابة والحراش يخدم المتصدر

حسم التعادل قمة الرابطة الثانية هواة (مجموعة وسط شرق) التي جمعت، مساء اليوم الثلاثاء، بين اتحاد عنابة واتحاد حراش في مقابلة مؤجلة عن الجولة الثالثة.

وبحضور جمهور غفير من الجانبين على ملعب 19 ماي 1956 في عنابة، أوفى الصدام بين الناديين العريقين المرشحين للعب ورقة الصعود هذا الموسم بكل الوعود خاصة في الشوط الثاني الذي شهد عدة تقلبات.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي وسط سيطرة طفيفة لأصحاب الأرض الذي ضغطوا وتحصلوا على عدة مخالفات قريبة من خط الـ 18 في منطقة المنافس لكنها لم تستغل على أكمل وجه، في حين اعتمدت "الصفرة" على الهجمات المعاكسة بغية مباغتة الخصم خاصة بوجود المهاجم المخضرم محمد الأمين عبيد.

وتميزت المرحلة الثانية بإثارة كبيرة، بدأت بتضييع عبيد لضربة جزاء قبل أن يفتتح زميله فرحات باب التسجيل في الدقيقة 65، وفي الوقت الذي كانت الأمور تسير في صف الزوار، أخلط طرد اللاعب العيديوني في الدقيقة 79، بعد تلقيه بطاقتين صفراويتين، الأوراق ومالت الكفة إلى "الهوليغانز" الذين شكلوا ضغطا رهيبا على مرمى الحارس شاوشي، هذا الأخير استسلم في الدقيقة 82 بعدما نجح المهاجم مختار في تعديل النتيجة، وحاول أشبال المدرب لكناوي خطف هدف الفوز في الدقائق القليلة المتبقية غير أن دفاع "الكواسر" صمد إلى غاية نهاية المواجهة.

وتخدم هذه النتيجة المتصدر مستقبل الرويسات (19 نقطة) الذي حافظ على فارق معتبر (4 نقاط) عن الملاحقين اتحاد الحراش واتحاد عنابة (15 نقطة لكل منهما)، غير أن الخاسر الأكبر هو اتحاد عنابة الذي تعثر أمام منافسين مباشرين على الصعود على أرضية ميدانه في ظرف أربعة أيام، في حين يمكن لاتحاد الحراش التدارك وتضييق الخناق أكثر على الرائد باعتباره يملك مقابلة متأخرة.