أجرى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، حركة جزئية في سلك الولاة والولاة المنتدبين وفقا لأحكام المادة 92 من الدستور.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن رئيس الجمهورية أنهى مهام ولاة وتحويل وتعيين آخرين.

وأوضح البيان أنه بموجب هذه الحركة، تم إنهاء مهام كل من السيدة والسادة الولاة الآتية أسماؤهم:

عيسى عيسات بصفته واليا لأم البواقي

عمار علي بن ساعد بصفته واليا للجلفة

حورية مداحي بصفتها واليا لسكيكدة لاستدعائها لشغل مهام أخرى

فريد محمدي بصفته واليا لمعسكر

يوسف محيوت بصفته واليا لخنشلة

مصطفى أغامير بصفته واليا لبرج باجي مختار

كما تم تحويل كل من السيدة والسادة الولاة بذات الصفة كما يلي:

علي بوقرة من ولاية تيارت إلى ولاية أدرار.

بن عبد الله شايب الدور من ولاية جانت إلى ولاية أم البواقي

أحمد بلحداد من ولاية إليزي إلى ولاية تبسة

سعيد خليل من ولاية تبسة إلى ولاية تيارت.

أبوبكر الصديق بوستة، من ولاية تيبازة إلى ولاية تيزي وزو

جهيد موس، من ولاية المدية إلى ولاية الجلفة.

سعيد أخروف من ولاية الوادي إلى ولاية سكيكدة

جيلالي دومي من ولاية تيزي وزو إلى ولاية المدية

العربي بهلول من ولاية أدرار إلى ولاية الوادي

أمحمد مومن من ولاية عين تموشنت إلى ولاية جانت.

وتم تعيين كل من السادة:

فؤاد عايسي واليا لمعسكر

أحسن خالدي واليا لإليزي

سليم حريزي واليا لخنشلة

علي مولاي واليا لتيبازة

مبروك ولد عبد النبي واليا لعين تموشنت

محفوظ بن فليس واليا لبرج باجي مختار

من جهة أخرى، تم إنهاء مهام كل من السيدة والسيدين الواليين المنتدبين الآتية أسماؤهما:

وسيلة بوشاشي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة.

عبد الرحمان رحماني، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر، لاستدعائه لشغل مهام أخرى.

كما تم تحويل السيدة خديجة صيفي، الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة بذات الصفة إلى المقاطعة الإدارية لزرالدة بولاية الجزائر.

وتم أيضا تعيين السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم ولاة منتدبين:

صادق حجار بالمقاطعة الإدارية لبئر مراد رايس بولاية الجزائر

بوزيد نور السادات بالمقاطعة الإدارية لذراع الريش بولاية عنابة

عمرو مشيش بالمقاطعة الإدارية لعلي منجلي بولاية قسنطينة.