أوامر للحرس الوطني بالتأهب في أنحاء أمريكا

قالت وسائل إعلام أمريكية أن أكثر من 18 ولاية قامت بتفعيل قوات الحرس الوطني لدعم جهود تأمين الانتخابات.

وحسب ما نقلت قناة "الجزيرة" فإنه من بين الولايات المعنية سبع متأرجحة يتوقع أن تحسم نتيجة السباق إلى البيت الأبيض.

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أنشأ مركز قيادة في العاصمة لمراقبة التهديدات للانتخابات، فيما وجهت وكالة الاستخبارات المركزية الاتهامات لروسيا بأنها لا تزال تشكل تهديدا نشطا على الانتخابات.

وأدلى المرشح الجمهوري دونالد ترامب بتصريحات قال فيها: "لا أحتاج أن أخبر مؤيدي بضرورة ألا يكون هناك عنف لأنه بالطبع لن يكون هناك عنف"، مضيفا: "أنصاري ليسوا عنيفين وأنا بالتأكيد لا أريد رؤية أي عنف".

يأتي هذا وسط مخاوف من تكرر مشاهد الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي (الكونغرس) يوم 6 جانفي سنة 2021 من طرف أنصار ترامب بعدما رفض هذا الأخير الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية آنذاك أمام منافسة الديمقراطي جو بايدن.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها في أنحاء الولايات المتحدة، ليختار الناخبون ترامب أو منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، لكي يكون رئيسا لبلادهم خلال الأعوام الأربعة المقبلة.