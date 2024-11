Séisme politique au sein de l’Etat Hébreux

Le Premier ministre d’Israël, Benyamin Netanyahou, a annoncé ce mardi soir le limogeage du ministre de la Défense, Yoav Gallant.

Netanyahou a nommé le ministre des Affaires étrangères, Israël Katz, comme nouveau ministre de la Défense, tandis que Gideon Saar a été désigné ministre des Affaires étrangères.

Dans une allocution télévisée, Netanyahou a déclaré : « Mon engagement suprême en tant que Premier ministre d'Israël est de préserver la sécurité du pays et de nous mener à une victoire totale. En pleine guerre, plus que jamais, il est crucial de maintenir une confiance totale entre le Premier ministre et le ministre de la Défense. Malheureusement, bien que cette confiance ait existé durant les premiers mois de la campagne, elle s'est progressivement érodée entre moi et le ministre de la Défense. »

« Des divergences importantes ont été découvertes entre Gallant et moi dans la gestion de la campagne. Ces divergences, accompagnées de déclarations et d’actions contraires aux décisions du gouvernement et du conseil, ont persisté malgré plusieurs tentatives pour les surmonter. Ces désaccords ont également attiré l'attention du public de manière inacceptable et, pire encore, celle de l’ennemi, qui en a tiré un bénéfice considérable», a-t-il ajouté.

Et de poursuivre : « La crise de confiance entre le ministre de la Défense et moi est devenue publique, et elle ne permet pas la poursuite adéquate de la campagne. Ce sentiment est partagé par la plupart des membres du gouvernement et du conseil, rendant la situation intenable. En conséquence, j'ai pris la décision aujourd'hui de mettre fin aux fonctions du ministre de la Défense».

En réponse à son limogeage, Yoav Gallant a déclaré que « la sécurité de l'État d'Israël a toujours été et restera sa mission de vie».

L'association des familles des prisonniers israéliens détenus à Gaza a estimé que le limogeage de Gallant représentait une continuation des efforts de Netanyahou pour entraver les tentatives de rapatriement des otages.

C'est la deuxième fois que Netanyahou limoge son ministre de la Défense, la première ayant eu lieu il y a environ un an et demi en raison des réformes judiciaires, mais il avait dû revenir sur sa décision après de vastes manifestations de protestation.